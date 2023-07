V Postojni tudi letos odmevajo zvoki klasične kitare

Postojna, 19. julija - Notranjska prestolnica že enajstič gosti Teden kitare v Postojni, mednarodni festival, ki na koncertih, mojstrskih tečajih in predavanjih združuje svetovno uveljavljene glasbenike in vzhajajoče zvezde ter priznane domače in tuje profesorje klasične kitare. Do sobote se bo zvrstilo sedem koncertov, v petek bo zaigral Alen Garagić.