Rutinsko cepljenje otrok po svetu se približuje ravni pred pandemijo

Ljubljana/Ženeva, 18. julija - Po podatkih Sklada ZN za otroke (Unicef) in Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) se rutinsko cepljenje otrok v nekaterih državah počasi dviga na raven pred pandemijo covida-19, v državah z nizkimi dohodki pa je precepljenost še vedno nezadostna, zaradi česar otroke še naprej ogrožajo izbruhi nalezljivih bolezni, so sporočili iz Unicefa.