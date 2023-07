Na Hrvaškem od danes malenkost dražja pogonska goriva

Zagreb, 18. julija - Na Hrvaškem od danes veljajo nove cene pogonskih goriv. Tako bencin kot dizel sta se podražila za dva centa in bosta stala 1,46 evra oz. 1,36 evra na liter, je v ponedeljek na dopisni seji odločila hrvaška vlada. Do konca meseca je znižala tudi trošarine na pogonska goriva. Nove cene bencina in dizla bodo veljale naslednjih 14 dni.