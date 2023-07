Na Celjskem ukradli za 10.000 evrov kablov ter poškodovali vratca plinovoda

Celje, 18. julija - V Trnovljah pri Celju so neznanci vlomili v poslovne prostore in ukradli večji kolut kabla. Lastniki škodo ocenjujejo na 10.000 evrov, so danes sporočili s Policijske uprave Celje. V Podvelki pa je po njihovih navedbah neznanec poškodoval vratca plinovoda in vratca ozemljitve strelovoda ob tamkajšnji osnovni šoli.