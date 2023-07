Umetniki lahko na Parmovi ostanejo le še do konca meseca

Ljubljana, 18. julija - Samostojni ustvarjalci in organizacije s področja sodobnega plesa in cirkusa, ki najemajo prostore na Parmovi cesti, se morajo do konca meseca iz dotrajane stavbe izseliti. Prostore so različni lastniki ustvarjalcem dovolili uporabljati za simbolično nadomestilo. Stavbo bodo avgusta porušili, ustvarjalci nadomestnih prostorov nimajo, piše Dnevnik.