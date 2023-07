Na celjskem Starem gradu se bo kmalu nadaljevala sanacija Romanskega palacija

Celje, 18. julija - Na Starem gradu Celje se bo kmalu nadaljevala sanacija Romanskega palacija. Zavod Celeia Celje in celjska občina sta bila uspešna na razpisu ministrstva za kulturo za sanacijo najbolj ogroženih in najpomembnejših kulturnih spomenikov v letih 2023 in 2024. V sklopu sanacije bodo sanirali kamnite fasadne zidove palacija.