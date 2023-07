V valu ruskih napadov poškodovana pristaniška infrastruktura v Odesi

Kijev, 18. julija - V valu ruskih napadov z droni in raketami je bila ponoči poškodovana pristaniška infrastruktura v Odesi na jugu Ukrajine, so sporočile ukrajinske oblasti. V pristanišču so med drugim tudi terminali, ki so bili ključni v izvajanju dogovora o izvozu žita med Rusijo in Ukrajino, ki se je v ponedeljek iztekel. Tarča napada je bil tudi Mikolajiv.