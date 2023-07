Spirit Slovenija nadaljuje z delovnimi obiski regij

Ljubljana, 18. julija - V. d. direktorja javne agencije Spirit Slovenija Rok Capl bo v poletnih mesecih nadaljeval z delovnimi obiski slovenskih regij. Seznanil se bo s stanjem, priložnostmi in izzivi gospodarstva v posamezni regiji ter s predlogi in pobudami za ukrepe, ki jih tamkajšnji podjetniki najbolj potrebujejo, so zapisali na Spiritu.