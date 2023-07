Posledice neurja odstranjevali na Koroškem, Štajerskem in v Pomurju

Prevalje/Maribor, 18. julija - Vremenska fronta z močnim vetrom in dežjem, ki je v ponedeljek popoldne prešla severovzhod Slovenije, zvečer in ponoči pa tudi Koroško, je povzročila kar nekaj preglavic. Podiralo je drevesa in odkrivalo strehe, v Mežici je meteorna voda zalila skladišče podjetja. Vročina in nevihte so napovedane tudi za danes.