Krimski most spet delno odprt za promet

Kijev/Moskva, 18. julija - Most, ki povezuje rusko regijo Krasnodar in ukrajinski polotok Krim, so po ponedeljkovem napadu, v katerem sta umrla dva človeka, znova delno odprli za promet, je ponoči po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočila ruska vlada. Avtomobili lahko most prečkajo po enem pasu.