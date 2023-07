Finance o pomoči podjetjem ob energetski draginji (18. 7.)

Ljubljana, 17. julija - Teja Grapulin v komentarju Pomoč z dodatkom glavobola piše o podjetjih, ki so zaprosila za subvencijo za blažitev posledic energetske draginje in morajo podatke o količinah in cenah energentov do roka posredovati elektronsko. Avtorica meni, da bi zaradi težav s podatki nekatera podjetja lahko ostala brez subvencije.