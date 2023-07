Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (17. 7.)

Ljubljana, 17. julija - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale, da je višje sodišče v Mariboru ugodilo pritožbi avstrijske družbe Verbund in zavrnilo lani izdano vmesno sodbo okrajnega sodišča, vezano na tožbo Rancarskega društva proti družbi. Poročale so tudi o zunanji ministrici Tanji Fajon, ki je v Bruslju spregovorila o odnosu Slovenije do vojne v Ukrajini.