WMO potrdila temperaturni rekord za celinsko Evropo iz leta 2021

Ženeva, 17. julija - Svetovna meteorološka organizacija (WMO) je danes sporočila, da so temperaturo 48,8 stopinj Celzija, ki so jo avgusta 2021 izmerili na italijanskem otoku Sicilija, potrdili kot evropski celinski temperaturni rekord. Ob tem so pojasnili, da bodo na podlagi tega rekorda merili trenutni vročinski val v Evropi.