V Grčiji zaradi gozdnih požarov evakuacija več obmorskih letovišč

Atene, 17. julija - V Grčiji sta danes izbruhnila dva gozdna požara, zaradi katerega so oblasti odredile preventivno evakuacijo več obmorskih letovišč, so sporočili grški gasilci in pojasnili, da jim gašenje otežuje veter. Iz počitniških kampov so evakuirali tudi 1200 otrok. Policija je medtem aretirala osumljenca, ki naj bi zanetil enega od požarov.