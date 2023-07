Slovenski košarkarji začeli priprave za SP

Laško, 17. julija - Thermana Laško in celjska dvorana Zlatorog bosta uvodno domovanje slovenske moške košarkarske reprezentance, ki je z današnjim večernim treningom začela priprave na letošnje svetovno prvenstvo, ki ga bodo med 25. avgustom in 10. septembrom gostili Filipini, Japonska in Indonezija.