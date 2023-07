Ekstremno vreme še naprej pustoši po večjem delu ZDA

New York, 17. julija - Ameriški meteorologi napovedujejo, da se bodo ekstremno visoke temperature na jugozahodu in nekaterih drugih delih ZDA nadaljevale še najmanj do konca julija, severovzhod pa se še naprej sooča z nenadnimi neurji, hudourniki in poplavami, zaradi česar je bilo v nedeljo odpovedanih 2600 poletov. Zaradi ekstremnega vremena je umrlo več ljudi.