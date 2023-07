Na severovzhodu države popoldne znova močno neurje

Ljubljana, 17. julija - Severovzhod Slovenije je danes v popoldanskih urah zajela vremenska fronta z močnim dežjem in vetrom, ki je podiral drevesa in odkril nekaj streh, poroča center za obveščanje. Agencija RS za okolje (Arso) je zaradi hudega neurja razglasila oranžno opozorilo, saj bodo tudi zvečer in ponoči na enakem območju možne nevihte, tako pa bo tudi v torek.