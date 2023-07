Vreme: Zvečer in ponoči v severni in severovzhodni Sloveniji možne nevihte

Ljubljana, 17. julija - Zvečer in ponoči bodo v severni in severovzhodni Sloveniji nastale posamezne nevihte. Zjutraj bo pretežno jasno, na severovzhodu je še možna kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V torek bo sončno in vroče, popoldne in zvečer bodo možne nevihte. Ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem dopoldne šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj Celzija.

Opozorilo: V večjem delu Slovenije bo sredi dneva in popoldne po nižinah velika toplotna obremenitev, na Primorskem pa bodo visoke temperature tudi v noči na torek. Danes zvečer in ponoči so predvsem v severovzhodni Sloveniji možne močnejše nevihte. V torek popoldne in zvečer je povečana verjetnost za močne nevihte povsod po Sloveniji. Možna bodo krajevna neurja s točo, sunki vetra in močnimi nalivi.

Obeti: V sredo bo deloma sončno in na jugu še vroče. Sredi dneva in popoldne bodo nevihte od severa zajele večji del Slovenije in se nadaljevale v noč. V četrtek in petek kaže na spremenljivo oblačno vreme s krajevnimi plohami in nevihtami, vročina bo popustila.

Vremenska slika: Nad zahodno in južno Evropo je šibko območje visokega zračnega tlaka. Šibka vremenska fronta bo v noči na torek dosegla Alpe. Z zahodnikom v višinah k nam še naprej priteka dokaj topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer in ponoči bodo v Alpah možne posamezne nevihte. Drugod bo pretežno jasno. V torek bo pretežno jasno in vroče, v Alpah delno jasno s spremenljivo oblačnostjo in popoldanskimi ter večernimi nevihtami.