EU bo za naložbe v Latinski Ameriki namenila 45 milijard evrov

Bruselj, 17. julija - Evropska unija bo za naložbe v zeleni prehod, digitalizacijo in zdravstvo v državah Latinske Amerike in Karibov do leta 2027 namenila 45 milijard evrov, je ob robu današnjega vrha EU in Skupnosti latinskoameriških in karibskih držav (CELAC) napovedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Program vključuje več kot 130 projektov.