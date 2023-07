Pirc Musar sprejela nove veleposlanike in izrazila zaupanje v slovensko diplomacijo

Ljubljana, 17. julija - Predsednica republike Nataša Pirc Musar je danes v predsedniški palači sprejela novoimenovane veleposlanike Slovenije, ki odhajajo na svoja mesta v tujino. Na neformalnem srečanju je izrazila zaupanje v slovensko diplomacijo in novim veleposlanikom zaželela, da veleposlaništva vodijo z omiko in zgledom, so sporočili z urada predsednice.