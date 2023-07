Newyorške borze začele previdno

New York, 17. julija - Delniški indeks na borzah v New Yorku so v začetku današnjega trgovanja tik nad izhodiščem. Na vzdušje na borzah so po poročanju tujih tiskovnih agencij vplivali podatki o kitajski gospodarski rasti, ki je počasnejša od pričakovanj. Evro je na najvišji ravni glede na dolar od februarja 2022.