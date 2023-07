EU namenja 2,2 milijona evrov za neodvisne ruske in beloruske novinarje

Bruselj, 17. julija - Evropska unija bo več kot 2,2 milijona evrov namenila novemu projektu, namenjenemu podpori neodvisnih ruskih in beloruskih novinarjev, so danes sporočili iz Bruslja. Projekt Free Media Hub EAST project bo na različne načine krepil te novinarje in medije, ki so se pred pritiski v domovini zatekli v države EU.