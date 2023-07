Predlog zakona o dolgotrajni oskrbi za koalicijske poslance kakovosten, za opozicijske škodljiv

Ljubljana, 17. julija - Koalicijski poslanci so tudi v poslanski razpravi vztrajali pri tem, da je predlog zakona o dolgotrajni oskrbi kakovosten in da končno sistemsko ureja področje, vključno s financiranjem. V opoziciji so bili prav tako neomajni v prepričanju, da je predlog strokovno sporen in zaradi določitve obveznega prispevka v višini enega odstotka celo škodljiv.