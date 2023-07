Ljubljanska borza: SBI TOP z rastjo

Ljubljana, 17. julija - Indeks SBI TOP je na Ljubljanski borzi pridobil 0,55 odstotka in trgovanje sklenil pri 1253,42 točke. Nad gladino so ga potisnile delnice Save-Re, NLB, Petrola in Krke. Slednje so bile tudi najbolj zanimive vlagateljem. Ti so opravili skupno za 1,44 milijona evrov poslov, od tega dobrih 750.000 s Krkinimi delnicami.