Na Siciliji našli Donizettijev rokopis opere Alahor in Granata

Palermo, 18. julija - V knjižnici palermskega Konservatorija so nedavno našli rokopis s podpisom italijanskega opernega skladatelja Gaetana Donizettija, ki je živel med letoma 1797 in 1848. Našli so opero Alahor in Granata, ki jo je skladatelj iz Bergama napisal za gledališče Carolino v Palermu, v katerega je prišel leta 1825.