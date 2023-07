V Grčiji zaradi gozdnega požara evakuacija več obmorskih letovišč

Atene, 17. julija - V kraju Kouvaras v bližini Aten je danes izbruhnil gozdni požar, zaradi katerega so oblasti odredile preventivno evakuacijo več obmorskih letovišč, so sporočili tamkajšnji gasilci in pojasnili, da jim gašenje otežuje močan veter. Grčija se sicer od minulega tedna sooča z vročinskim valom s temperaturami 40 stopinj Celzija in več.