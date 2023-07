Po vsej državi možne močne nevihte

Ljubljana, 18. julija - Po podatkih Agencije RS za okolje so tekom noči predvsem v severovzhodni Sloveniji možne močnejše nevihte. V torek popoldne in zvečer pa bo povečana verjetnost za močne nevihte povsod po državi. Možna bodo krajevna neurja s točo, sunki vetra in močnimi nalivi. Na Arsu so za vso državo izdali oranžno vremensko opozorilo.