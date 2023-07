Ura resnice naslednje poglavje tesnega boja za zmago na Touru

Albertville, 18. julija - Danes bo na kolesarski dirki po Franciji na sporedu vožnja na čas. Ta bo kolesarje popeljala od Passyja do Comblouxa (22,4 km), gre pa za razgibano traso, na kateri bi lahko prišlo do večjih razlik. Zadnji bo na pot natanko ob 17. uri krenil vodilni Danec Jonas Vingegaard, tik pred njim pa slovenski as Tadej Pogačar.