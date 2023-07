Primož Čerin: Tadej se bo moral zelo potruditi, da bo dobil ta Tour

pogovarjal se je Aljoša Žvirc

Ljubljana, 17. julija - Kolesarje na dirki po Franciji čaka še zadnji teden naporov v boju za rumeno majico in ostale zastavljene cilje. Nekdanji kolesar in prvi Slovenec, ki je končal Tour, Primož Čerin je prepričan, da je pred rojakom Tadejem Pogačarjem zahtevna naloga, če želi do Pariza sleči vodilnega Danca Jonasa Vingegaarda. Verjame pa, da mu lahko uspe.