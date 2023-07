V Splitu namenu predali najvišjo zgradbo na Hrvaškem

Split, 17. julija - Najvišja zgradba na Hrvaškem Westgate Tower v Splitu je dobila uporabno dovoljenje, zato so danes v njej lahko stekle dejavnosti. Nebotičnik je visok 135 metrov in ocenjen na 110 milijonov evrov. Skupno bo v njem delalo več kot tisoč ljudi, od tega okoli 700 v družbi Ericsson Nikola Tesla in 100 v AC Hotelu Marriott.