EU in MZEZ ob dnevu mednarodnega pravosodja poudarila pomen ICC za mir in varnost

Ljubljana/Bruselj, 17. julija - Ustanovitev Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) predstavlja bistven napredek v boju proti nekaznovanosti za najhujša hudodelstva, ki ogrožajo mednarodni mir, varnost in blaginjo, so danes, ob 25. obletnici rimskega statuta, sporočili z MZEZ. Tudi pri EU so poudarili, da je mednarodno kazensko pravosodje bistveno za spodbujanje miru in varnosti.