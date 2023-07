Policisti pri prevozu migrantov zasačili državljana Turčije

Brežice, 17. julija - Policisti so med opravljanjem nalog na območju Obrežja v soboto zjutraj ustavili osebni avtomobil švicarskih registrskih oznak, ki ga je vozil 37-letni državljan Turčije. Ugotovili so, da je prevažal pet državljanov Turčije, ki so na nezakonit način vstopili v Slovenijo, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.