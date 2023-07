Policisti prijeli tatu, ki je v Čatežu ob Savi ukradel več dragocenih predmetov

Čatež ob Savi, 17. julija - Brežiški policisti so v petek popoldan pri Malencah prijeli 28-letnega tatu, ki je iz počitniške hiše v Čatežu ob Savi odtujil več denarja, ure, mobilni telefon, sončna očala in osebne predmete oškodovanca v vrednosti okoli 1500 evrov, nato pa pobegnil. Ukradene predmete so policisti zasegli in vrnili oškodovancu, so sporočili s PU Novo mesto.