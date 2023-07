Rusija do nadaljnjega odstopa od sporazuma o izvozu ukrajinskega žita

Moskva, 17. julija - Rusija začasno odstopa od mednarodnega sporazuma o izvozu žita iz Ukrajine prek Črnega morja, so danes sporočili iz Kremlja in navedli, da odločitev ni povezana z današnjim napadom na krimski most, za katerega je odgovornost prevzela Ukrajina. Dodali so, da je Rusija pripravljena obnoviti sodelovanje, takoj ko bodo izpolnjeni zahtevani pogoji.