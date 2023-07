EU ob deveti obletnici sestrelitve leta MH17 Rusijo pozvala k prevzemu odgovornosti

Bruselj/Sydney, 17. julija - Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je ob današnji deveti obletnici sestrelitve malezijskega potniškega letala MH17 v imenu unije Rusijo pozval k prevzemu odgovornosti in sodelovanju pri iskanju resnice in pravice za vseh 298 žrtev in njihovih bližnjih. K prevzemu odgovornosti je Moskvo ponovno pozvala tudi Avstralija.