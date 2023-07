V koaliciji poudarili prednosti predloga zakona o dolgotrajni oskrbi, v SDS in NSi so proti

Ljubljana, 17. julija - DZ je izredno sejo, ki so jo začeli v četrtek, danes nadaljeval. Najprej so se lotili predloga zakona o dolgotrajni oskrbi po nujnem postopku. Poslanske skupine koalicije so poudarile njegove prednosti, v opoziciji pa mu nasprotujejo med drugim zaradi uvedbe prispevne stopnje brez soglasja socialnih partnerjev.