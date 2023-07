Finančni ministri skupine G20 v Indiji o reformi razvojnih bank

Ahmadabad, 17. julija - Finančni ministri in guvernerji centralnih bank držav skupine G20 so danes v Indiji začeli dvodnevno zasedanje, na katerem se bodo posvetili reformi multilateralnih razvojnih bank in poskušali doseči dogovor glede spopada z dolžniško krizo v nekaterih državah. Gre za zadnje tovrstno srečanje pred septembrskim vrhom voditeljev držav skupine G20.