Hrvaške plaže tudi po novem zakonu ostajajo javne, hotelskih in ograjenih plaž ne bo več

Zagreb, 17. julija - Na Hrvaškem so po 20 letih sprejeli nov zakon o morskem javnem dobru in morskih pristaniščih. Zakon prepoveduje ograjevanje plaž, zaračunavanje za vstop ali prepoved dostopa. Nova je delitev morskih plaž, v kateri ni več hotelskih plaž, koncesije za uporabo morskega javnega dobra pa bo država podeljevala za največ pet let namesto dosedanjih 99.