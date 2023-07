V poplavah in zemeljskih plazovih v Južni Koreji umrlo najmanj 40 ljudi

Seul, 17. julija - V Južni Koreji je zaradi monsunskega deževja, ki je sprožilo poplave in zemeljske plazove, umrlo že najmanj 40 ljudi, še devet pa jih pogrešajo. Obilne padavine se bodo nadaljevale do srede, predsednik Yoon Suk-yeol pa je danes obljubil, da bo temeljito preučil in prenovil način odzivanja na ekstremne vremenske razmere.