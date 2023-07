V hišni preiskavi na območju Destrnika zasegli drogo in orožje

Maribor, 17. julija - Policisti so prejšnji teden opravili hišno preiskavo na območju Destrnika in ob tem našli 76 sadik, za katere sumijo, da gre prepovedano drogo konopljo, in dve igli z neznano rjavo snovjo. Zasegli so tudi naboje, predelano zračno puško, samostrel s puščicami in kovinsko palico z nazobčenimi konicami, so danes sporočili s Policijske uprave Maribor.