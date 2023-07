Tabor, 17. julija - V Lokah pri Taboru se je v nedeljo občan pri spravilu sena prevrnil s traktorjem in zaradi hudih poškodb umrl na kraju dogodka. Gasilci Prostovoljnih gasilskih društev Celje, Loke, Ojstriška vas-Tabor in Kapla Pondor so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in nudili pomoč ostalim službam, poroča uprava za zaščito in reševanje.