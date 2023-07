Zaradi domnevnih eksplozij zaprt most na Krimu

Moskva, 17. julija - Most, ki povezuje rusko regijo Krasnodar in ukrajinski polotok Krim, je zaradi izrednih razmer začasno zaprt, je danes sporočil proruski guverner polotoka Sergej Aksjonov. Podrobnosti pri tem ni navedel. Po poročanju ruskih medijev in proruskih blogerjev naj bi zjutraj na mostu odjeknili dve eksploziji, pri čemer je bila poškodovana ena oseba.