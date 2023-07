Kopalna sezona ob Kolpi in Kočevskem jezeru letos nekoliko zamudila

pripravil Aleš Kocjan

Metlika/Črnomelj/Kočevje, 18. julija - V Beli krajini in na Kočevskem so dopustniški dnevi in visoke poletne temperature zvabile prebivalce na Kolpo in Kočevsko jezero. Oba imata v teh dneh okoli 25 stopinj Celzija. Obisk še ni takšen kot ponavadi za ta čas, a se z umiritvijo vremena in približevanjem glavne sezone povečuje, pravijo tamkajšnji ponudniki storitev.