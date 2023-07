Wimbledon, 17. julija - Tajvanka Su-Wei Hsieh in Čehinja Barbora Štrycova sta zmagovalki teniškega turnirja za veliki slam v Wimbledonu v dvojicah. Nepostavljeni igralki sta v finalu s 7:5 in 6:4 premagali tretji nosilki, Avstralko Storm Hunter in Belgijko Elise Mertens.