Mehika zmagovalka zlatega pokala

Los Angeles, 17. julija - Nogometaši Mehike so še devetič osvojili zlati pokal, reprezentančni turnir pod okriljem zveze Severne in Srednje Amerike ter Karibov (Concacaf). Mehičani so v finalu v Los Angelesu z 1:0 premagali Panamo, odločilni gol za zmago pa je v 88. minuti dosegel rezervist Santiago Gimenez.