Najmanj 100 milijonov Američanov se sooča z rekordnim vročinskim valom

New York, 17. julija - Ameriška Nacionalna vremenska služba (NWS) je v nedeljo izdala opozorila pred hudo vročino za najmanj 14 zveznih držav ZDA na območju, kjer živi okrog 100 milijonov ljudi, zgodovinski vročinski val na jugozahodu in jugu ZDA se nadaljuje. Težave ponekod po državi povzročajo tudi gozdni požari ter intenzivna neurja in poplave.