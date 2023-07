Delo o kulturi na recept (17. 7.)

Ljubljana, 16. julija - Pia Prezelj v komentarju Za vsako bolezen rož'ca raste piše o tem, da se tudi Slovenija pridružuje državam, ki zdravje naslavljajo celostno, tudi s socialnim predpisovanjem. To zdravstvenim delavcem omogoča, da ljudi napotijo do lokalnih nekliničnih storitev, npr. kulture in umetnosti. Avtorica meni, da se v zdravstvu to izkazuje kot nuja.