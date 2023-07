Dnevnik o praznih obljubah o denarni pomoči kmetom (17. 7.)

Ljubljana, 16. julija - Tatjana Pihlar v komentarju Naravne nesreče in pomoč države piše o neuresničenih obljubah o denarni pomoči, ki naj bi jo kmetom zaradi škode v naravnih nesrečah izplačala država. Avtorica meni, da bi morali urediti področje ocenjevanja škode in novelirati zakona o varstvu pred naravnimi nesrečami in o odpravi posledic naravnih nesreč.