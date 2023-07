Vreme: Pretežno jasno

Ljubljana, 16. julija - Zvečer in ponoči bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedlejek bo pretežno jasno. Popoldne ali zvečer lahko predvsem v severni in severovzhodni Sloveniji nastane kakšna vročinska nevihta. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 31 do 37 stopinj Celzija.

Opozorilo: Sredi dneva in popoldne bo po nižinah večjega dela Slovenije velika toplotna obremenitev.

Obeti: V torek se bo nadaljevalo sončno in vroče vreme s kakšno popoldansko ali večerno vročinsko nevihto. Ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V sredo dopoldne bo še sončno, vroče in soparno. Popoldne bodo nevihte zajele večji del Slovenije, južno Slovenijo predvidoma šele zvečer.

Vremenska slika: Nad južno polovico Evrope je območje enakomernega zračnega tlaka. V višinah priteka od zahoda zelo topel in razmeroma suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Pretežno jasno bo, popoldne ali zvečer bodo v Alpah posamezne vročinske nevihte.