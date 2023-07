Jezersko, 16. julija - Na Češki koči v občini Jezersko je nekaj po 13. uri zdrsnila planinka. Pri padcu se je tako hudo poškodovala, da je na kraju umrla, na spletni strani navaja Uprava RS za zaščito in reševanje. Posredovali so gorski reševalci in posadka policijskega helikopterja.